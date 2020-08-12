Денек отличный, вроде все в порядке.

Тепло, лучисто; в лес бы побродить…

Набрать грибов или поспать с устатку.

А, может, это можно совместить?

Хлеб с ветчиной и солнышко вприкуску.

Тепло разлито, светит изнутри...

В мгновенье улетучилась нагрузка,

Чаек заварен, никакой хандры.

А солнце пляшет –зайчиком- повсюду:

Моргает глазками, заглядывает в рот.

Ну, что с ним делать, с этим чудо-юдом?

Я солнечный доем свой бутерброд

И прикорну тихонько у березки.

Покой и тишь, лишь с солнцем - перебор.

Дремлю и слышу чьи-то отголоски:

Щебечет на лужайке птичий хор?

Сон как рукой сняло, что остается?

Мой телефон нагрелся и трещит.

Оттуда тоже Солнышко смеется

И, кажется, вот-вот заговорит…

Такие вот сегодня осенины:

И я сдаюсь, давно не сплю уже.

Хоть без грибов, пуста моя корзина,

Однако солнечно в моей душе.