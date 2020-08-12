Солнечным деньком
Написано по рассказу приятеля и от его лица
Денек отличный, вроде все в порядке.
Тепло, лучисто; в лес бы побродить…
Набрать грибов или поспать с устатку.
А, может, это можно совместить?
Хлеб с ветчиной и солнышко вприкуску.
Тепло разлито, светит изнутри...
В мгновенье улетучилась нагрузка,
Чаек заварен, никакой хандры.
А солнце пляшет –зайчиком- повсюду:
Моргает глазками, заглядывает в рот.
Ну, что с ним делать, с этим чудо-юдом?
Я солнечный доем свой бутерброд
И прикорну тихонько у березки.
Покой и тишь, лишь с солнцем - перебор.
Дремлю и слышу чьи-то отголоски:
Щебечет на лужайке птичий хор?
Сон как рукой сняло, что остается?
Мой телефон нагрелся и трещит.
Оттуда тоже Солнышко смеется
И, кажется, вот-вот заговорит…
Такие вот сегодня осенины:
И я сдаюсь, давно не сплю уже.
Хоть без грибов, пуста моя корзина,
Однако солнечно в моей душе.